Pazuello diz que havia plano de combate à pandemia, mas muito não foi feito

Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em depoimento à CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado

"Plano estratégico, muito longo, já estava discutido, muitas coisas não foram implantadas pela própria posição de que as decisões seriam de Estados e municípios. O plano foi feito com ministro Mandetta", disse Pazuello.

Ontem, no início do primeiro dia de depoimento à comissão do Senado, o ex-ministro afirmou que o entendimento do STF sobre a autonomia de Estados e municípios para executar as medidas necessárias para conter o avanço do coronavírus limitou a atuação do Executivo federal. Ao falar hoje à CPI, Pazuello voltou a fazer inferência como essa.