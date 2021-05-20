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  • Pazuello diz que havia plano de combate à pandemia, mas muito não foi feito
Crise sanitária

Pazuello diz que havia plano de combate à pandemia, mas muito não foi feito

Ex-ministro afirmou que medidas incluídas em documento não foram implementadas porque havia entendimento de que "decisões seriam de Estados e municípios"

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:24
Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em depoimento à CPI da Covid
Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em depoimento à CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
Em depoimento à CPI da Covid na tarde desta quinta-feira (20), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello atribuiu à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) o fato de "muitos" itens do plano nacional de contingência de covid-19 não terem sido implantados pelo governo federal. A declaração foi uma resposta a questionamento do senador Fabiano Contarato (Rede-ES).
"Plano estratégico, muito longo, já estava discutido, muitas coisas não foram implantadas pela própria posição de que as decisões seriam de Estados e municípios. O plano foi feito com ministro Mandetta", disse Pazuello.
Ontem, no início do primeiro dia de depoimento à comissão do Senado, o ex-ministro afirmou que o entendimento do STF sobre a autonomia de Estados e municípios para executar as medidas necessárias para conter o avanço do coronavírus limitou a atuação do Executivo federal. Ao falar hoje à CPI, Pazuello voltou a fazer inferência como essa.
A decisão do STF não retirou da União a responsabilidade pelas ações de combate à pandemia. O que o plenário da Corte decidiu é que União, estados, Distrito Federal e municípios têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus.

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