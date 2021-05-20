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Pastor dá conselhos

Citado na CPI, Malafaia diz falar "quase que diariamente" com Bolsonaro

O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi citado pelo primogênito do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, na CPI da Covid, como conselheiro do pai

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:03
O pastor Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro
O pastor Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O pastor Silas Malafaia diz à Folha de S.Paulo que "fala quase que diariamente" com Jair Bolsonaro, seu amigo. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi citado nesta quinta-feira (20) pelo primogênito do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, na CPI da Covid, como conselheiro do pai.
"Querem ouvir uma pessoa que dá conselho ao presidente da República? Vou dar o nome: pastor Silas Malafaia. Ele fala quase que diariamente com o presidente e o influencia. Chamem ele aqui", afirmou Flávio na comissão.
Uma das hipóteses levantadas por senadores da oposição, na CPI, é a existência de um gabinete para formular diretrizes para combater a crise sanitária. "Nunca vi argumento tão medíocre quanto esse, e vou dizer lá", diz Malafaia. 
PERGUNTA - O senador Flavio Bolsonaro sugeriu que os senadores o convoquem para a CPI e que o sr. é um dos principais conselheiros do pai. Iria?
SILAS MALAFAIA - Não tenho medo e digo tudo lá que eu falo com o presidente. Vou lá e digo. Se for convocado, vou lá e digo as conversas que eu tenho com o presidente. Sobre pandemia, lockdown, sobre, é... Cloroquina, azitromicina. Vou lá e falo. Eu digo lá.
Será que eles vão ter coragem de me convocar? Será? Eu digo. Sem nenhum problema. Aprendi uma coisa, a verdade é soberana. Não precisa ter medo da verdade. Vou lá e digo minhas conversas sobre estes assuntos todos: sobre vacina, Coronavac, Pfizer. Vou lá e digo tudo, poe botar aí no jornal.
PERGUNTA - O sr. e o presidente se falam com que frequência?
SILAS MALAFAIA - Pode colocar aí: o pastor Silas Malafaia fala quase que diariamente. Fui lá [no Palácio do Planalto] seis vezes, de março [de 2020] pra cá, em três dessas, mais de três horas [de reunião]. E telefone de 'zap', eu falo muitas e muitas vezes com ele. Pode botar aí, que eu não tenho medo desses caras. Pode botar.
PERGUNTA - O que o sr. o aconselha sobre pandemia?
SILAS MALAFAIA - Não vou dizer nada pra jornalista nenhum. Se me convocar, eu digo lá. O que conversei sobre Coronavac, Pfizer, quarentena, lockdown, certo? Pandemia... Eu digo lá. Não vou dizer pra ninguém, só lá. Porque aí cria um ambiente antecipado, porque a verdade, como eu disse pra você, é absoluta.
PERGUNTA - O sr. como conselheiro do presidente prova a existência do gabinete paralelo levantada pelos senadores de oposição?
SILAS MALAFAIA - Tenho uma resposta que eu destroço essa conversa de gabinete paralelo. Digo lá. Esse é o argumento mais frágil, mais idiota, mais imbecil que podem usar. Nunca vi argumento tão medíocre quanto esse, e vou dizer lá.

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