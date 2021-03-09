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Partido Novo agora é oposição ao governo de Jair Bolsonaro

Para a definição da nova postura, o partido cita o abandono das políticas anticorrupção, a gestão durante a pandemia de Covid-19 e outros pontos

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:01
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O partido Novo apresentou novas diretrizes de atuação da legenda e se colocou como oposição ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido). De viés liberal e com foco em pautas econômicas, a legenda fundada em 2011 estreou na Câmara dos Deputados na eleição de 2018, com uma bancada com oito nomes.
A nova diretriz partidária do Novo diz que a legenda posiciona-se como oposição ao atual governo federal. "Orientação esta que norteará desde já tanto nossas posições institucionais quanto nossas candidaturas para 2022", afirma o documento.
"Como bem explicitado na diretriz, a bancada federal permanecerá formalmente independente. Não vamos nos associar a qualquer legenda por oposição pura e simples. Temos nossos valores. Está claro que somos um partido que trabalha pela liberdade, ao contrário de outros partidos que defendem a bênção do Estado para tudo", afirmou o líder da bancada do partido na Câmara, Vinícius Poit (SP).
"Vamos nos opor ao governo como já vínhamos fazendo quando não concordarmos com o que é proposto ou apresentado. Porém, votaremos a favor das pautas que acreditamos serem importantes para o País, ainda que isso signifique votar com o governo", completou o deputado.

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No Twitter, a vereadora da cidade de São Paulo Cris Monteiro chegou a pedir o impeachment de Bolsonaro ao anunciar as novas diretrizes. "Somos OPOSIÇÃO ao Governo Bolsonaro! #ImpeachmentJa", escreveu.
Para a definição da nova postura, o partido cita o abandono das políticas anticorrupção e o encerramento da Operação Lava Jato, a atuação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a postura de Bolsonaro durante a pandemia, entre outros pontos.
Apesar da oposição ao governo, o Novo diz repudiar a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

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