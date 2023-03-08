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Centro comercial

Parte de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo

Segundo capitão do Corpo de Bombeiros, o local havia sido isolado minutos antes em razão de um gotejamento; não há informações sobre feridos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2023 às 16:14

Publicado em 08 de Março de 2023 às 16:14

Parte de shopping na Grande SP desabou na tarde desta quarta-feira (8)
Parte de shopping na Grande SP desabou na tarde desta quarta-feira (8) Crédito: Redes sociais
Uma parte do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira (8). Não há informação sobre feridos até o momento - o Corpo de Bombeiros informou que está analisando imagens de câmeras de segurança para saber se alguém estava no local no momento da queda.
O centro comercial fica em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu por volta das 14h30.
Segundo o capitão André Elias, do Corpo de bombeiros, o local havia sido isolado minutos antes em razão de um gotejamento.
O desabamento atingiu parte de um corredor lateral próximo à praça de alimentação. A tubulação de água foi atingida.
O desabamento, de parte do estacionamento, provocou correria entre clientes e comerciantes que estavam no local. Vídeos mostram o momento em que pessoas deixam as galerias em direção à rua.
O estabelecimento está localizado na avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo.
Em um primeiro momento, oito equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o endereço.

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