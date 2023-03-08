Parte de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo

Parte de shopping na Grande SP desabou na tarde desta quarta-feira (8) Crédito: Redes sociais

Uma parte do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira (8). Não há informação sobre feridos até o momento - o Corpo de Bombeiros informou que está analisando imagens de câmeras de segurança para saber se alguém estava no local no momento da queda.

O centro comercial fica em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu por volta das 14h30.

O momento exato que o teto do Osasco Plaza desaba. Não sei quem é o autor do vídeo. #Osasco #osascoplazashopping pic.twitter.com/OVyna8rd51 — Fabio Dorneles (@fabdorneles) March 8, 2023

Segundo o capitão André Elias, do Corpo de bombeiros, o local havia sido isolado minutos antes em razão de um gotejamento.

O desabamento atingiu parte de um corredor lateral próximo à praça de alimentação. A tubulação de água foi atingida.

O desabamento, de parte do estacionamento, provocou correria entre clientes e comerciantes que estavam no local. Vídeos mostram o momento em que pessoas deixam as galerias em direção à rua.

O estabelecimento está localizado na avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo.