Parte de shopping desaba em Osasco, na Grande São Paulo

Uma parte do Osasco Plaza Shopping desabou na tarde desta quarta-feira (8). Não há informação sobre feridos até o momento - o Corpo de Bombeiros informou que está analisando imagens de câmeras de segurança para saber se alguém estava no local no momento da queda.
O centro comercial fica em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu por volta das 14h30.
Segundo o capitão André Elias, do Corpo de bombeiros, o local havia sido isolado minutos antes em razão de um gotejamento.
O desabamento atingiu parte de um corredor lateral próximo à praça de alimentação. A tubulação de água foi atingida.
O desabamento, de parte do estacionamento, provocou correria entre clientes e comerciantes que estavam no local. Vídeos mostram o momento em que pessoas deixam as galerias em direção à rua.
O estabelecimento está localizado na avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo.
Em um primeiro momento, oito equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o endereço.