Panelaços contra Bolsonaro ganham reforço de projeções Crédito: Instagram

A artista visual que assina no Instagram como Somos Jovenes Y Hay Sol saiu para a janela para gritar no primeiro panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em 17 de março, uma terça-feira.

Quando terminou, foi checar a internet e viu fotos de projeções feitas por desconhecidos em diversas cidades do país. A artista compartilhou as fotos que viu e logo seus amigos a elogiavam e lhe perguntavam se ela mesma tinha feito as projeções.

"Nossa, eu podia fazer isso", pensou. A artista tinha um aparelho para projetar filmes do computador na parede de casa. E no dia seguinte o bairro da Glória, no Rio de Janeiro, leu num prédio, em letras brancas sobre fundo vermelho: "Acabou Bolsonaro".

Assim como ela, centenas de pessoas que nunca haviam feito manifestações em formato de projeção passaram a fazê-lo nas últimas semanas. O perfil Projetemos, no Instagram, criado há três semanas, já reúne mais de mil fotos de todo o Brasil e cerca de meio milhão de visualizações.

O projeto foi criado por três amigos, os VJs Mozart e Spencer e a cientista social Bruna Rosa. Um grupo de WhatsApp criado por eles há 15 dias está com 175 pessoas, muitos VJs, mas a maioria é de colaboradores de primeira viagem.

"A gente viu essas fake news desinformando a população e resolvemos fazer essa campanha de conscientização", conta Bruna.

"A primeira onda foi de VJs, gente que já tinha projetores", diz Mozart. "Então, veio uma segunda onda fortíssima, de pessoas perguntando qual projetor comprar, como fazer os textos etc."

Ele relata que "a galera não aderiu à quarentena" onde ele atua, na periferia do Recife. Entre as mensagens que projetou no bairro estão "Apoiamos os governadores que estão preocupados com o povo" e "Respeite o povo. Sua máscara caiu", além de fotos ou desenhos críticos ao presidente.

É claro que, no Brasil polarizado de 2020, isso não passará incólume. "Estamos recebendo umas mil mensagens diárias, quase todas de apoio. Mas tem umas 15 por dia com ameaças de morte", conta. Mozart diz que já teve que lidar com pessoas na porta de seu prédio em duas semanas diferentes.

Na última quinta (2), um apoiador do governo federal, com um revólver na mão, foi ao prédio de um manifestante em São Paulo exigindo que ele desligasse seu projetor. Daí o fato de alguns entrevistados preferirem aparecer sem seus nomes reais.

Colega de Mozart e de Bruna na criação do Projetemos, o VJ Spencer afirma que o alvo não era prioritariamente Bolsonaro. "É, sim, contra um cara que manda pessoas para a rua no meio de uma pandemia", diz ele, que atua no centro de São Paulo. De fato, as primeiras mensagens do grupo falavam em lavar as mãos, por exemplo.

"Eu queria mesmo era estar fazendo cinema para os desfavorecidos e videoaulas para os índios", diz.

Nesta semana, Spencer projetou "Ainda temos esperança" em um prédio ao lado de um posto de gasolina.

Além de reunir fotos no Instagram e pessoas no Whats-App, o Projetemos serve como uma usina de facilidades para quem não tem familiaridade no assunto. É o caso da grafiteira Rafa Mon, também do Rio de Janeiro.

"Eu mesma criei, no computador, os textos das minhas primeiras projeções, mas, depois que entrei no grupo, não precisei mais fazer. Todo dia tem várias artes novas lá, videozinhos ou apenas escritas; basta baixar para o seu computador, conectar o projetor e pronto", afirma.

Por ser grafiteira, Rafa já tinha um projetor poderoso para usar em seu trabalho. Por isso, quando liga seu bat-sinal no alto do morro de Santa Teresa, suas mensagens podem ser lidas em diversos pontos do centro do Rio, como a Lapa.

Outra voluntária da causa é Giselle Rosa, do Recife. "Consegui lembrar que uma amiga tinha um projetor e pensei em tentar fazer em casa. Aí, entrei em contato com o Instagram deles. Queria colaborar e fazer algo mais útil com meu tempo. Faço muito trabalho de lettering e quis usar isso. Considero como um trabalho voluntário", conta ela, que é ilustradora.

Giselle já fez três textos que projetou em pontos da capital pernambucana: "O melhor lugar é o seu lar", "Se puder, doe sangue" e "Renda básica emergencial aprovada! #pagalogo-bolsonaro".

A renda básica também foi mote da artista que assina como Somos Jovenes Y Hay Sol. Após as primeiras mensagens mais simples, como "Acabou Bolsonaro" e "Só o SUS salva", ela foi sofisticando sua atuação.

Ao lado de três amigas que a apoiam no conteúdo -uma neurocientista, uma geógrafa e uma antropóloga-, a artista foi "para o lado de sonhar com outro mundo, o de um futuro que desejamos".

Assim, passou a advogar, por exemplo, que a renda emergencial se torne universal após a pandemia.

A partir de textos do filósofo francês Bruno Latour ou do artigo do neurocientista Sidarta Ribeiro publicado pelo caderno Ilustríssima em 29 de março ("Coronavírus e fascimo de Bolsonaro nos fazem esperar por nova era"), o quarteto passou a criar imagens em movimento (gifs) com mais frases.