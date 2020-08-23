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Pandemia

País registra 494 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 114.744

Com 23.421 novos registros da doença, número total de confirmações da doença no Brasil chegou a 3.605.783, segundo dados do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 20:09

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 20:09

Pessoa com máscara contra a Covid-19
Pessoa com máscara contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo de SC
O Brasil registrou 494 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 114.744, segundo dados divulgados neste domingo, 23, pelo Ministério da Saúde.
Com 23.421 novos registros da doença de ontem para hoje, o número total de confirmações de Covid-19 no país chegou a 3.605.783. Desses, 2.739.035 (78,5%) correspondem aos que se recuperaram e 752.004 (21,5%) estão ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.
O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados nesse período.
São Paulo é o Estado com maior número de casos do novo coronavírus, 754.129, e atingiu um total de 28.467 óbitos neste domingo. Em seguida, a Bahia tem 236.050 registros de covid-19, com 4.905 mortes. O Rio de Janeiro tem 210.948 casos confirmados da doença e 15.292 óbitos pela covid-19.

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