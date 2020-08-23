País registra 494 mortes por Covid-19 em 24h e total chega a 114.744

Pessoa com máscara contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Governo de SC

O Brasil registrou 494 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 114.744, segundo dados divulgados neste domingo, 23, pelo Ministério da Saúde.

Com 23.421 novos registros da doença de ontem para hoje, o número total de confirmações de Covid-19 no país chegou a 3.605.783. Desses, 2.739.035 (78,5%) correspondem aos que se recuperaram e 752.004 (21,5%) estão ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados nesse período.