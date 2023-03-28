Pai e filha morrem atingidos por fio de alta tensão em Manaus

Segundo Corpo de Bombeiros, menina de nove anos morreu tentando salvar o pai, eletrocutado por fios de alta ten Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Pará

Pai e filha morreram após serem atingidos por um fio de alta tensão que caiu em uma rua de Manaus. A vítima, de 51 anos, estava em uma moto com duas filhas, de 6 e 9, quando o fio caiu sobre o veículo.

Eles passavam pelo Ramal Brasileirinho, na zona leste da cidade, no momento do acidente, na noite desta segunda (27). O homem foi atingido e a menina mais velha também foi eletrocutada ao tentar ajudá-lo. A criança mais nova correu e se salvou. Ela passou por atendimento médico e não corre risco de morte.