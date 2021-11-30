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Variante Ômicron

Paes espera mais informações para decidir se cancela réveillon e carnaval

O governador do Rio de Janeiro contou que está conversando com prefeitos de outros municípios e com o governo do Estado do Rio para decidir com tranquilidade

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 nov 2021 às 17:37
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil%2C/Agência Brasil
prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou na manhã desta terça-feira (30), que pode cancelar eventos públicos como o réveillon e o carnaval, mas só tomará essa decisão quando tiver mais informações técnicas sobre a variante Ômicron do coronavírus, e sempre seguindo o que a secretaria municipal de Saúde recomendar.
"Não vamos sair cancelando coisas, como o carnaval, não vou sair criando pânico na população. Quando a gente planeja, a gente consegue cancelar. Se tiver que adotar restrições, não será só no carnaval. Se tiver que cancelar, vamos cancelar. Vamos planejar até o último momento. Para o carnaval ainda tem muito tempo. Para o réveillon, o (secretário municipal de Saúde Daniel) Soranz e o comitê científico (grupo que auxilia a prefeitura no combate à covid-19) estão olhando a situação. Vou seguir o que ele (Soranz) e o comitê científico determinarem", afirmou o prefeito, durante evento na zona portuária do Rio.
Paes contou que está conversando com prefeitos de outros municípios e com o governo do Estado do Rio para decidir com tranquilidade. "Ainda não tenho um prazo para decidir. Mas qualquer coisa que represente risco para a população a gente não tem temor de tomar uma decisão", concluiu. O prefeito ressaltou que, por enquanto, os números da pandemia no Rio estão sob controle. "A pandemia ainda não acabou, mas estamos com a vacinação avançando, os números de internação e mortes em queda", afirmou.
Na segunda-feira (29), Paes divulgou pelas redes sociais um vídeo em que afirma que o réveillon e o carnaval serão realizados "caso haja condições seguras", e cobrou que todos os cariocas que podem se vacinar completem o ciclo de imunização. "Diante de tanta incerteza e especulação, quero lembrar novamente que a única certeza que a gente tem é que só há uma forma de vencer a covid e ela se chama vacina", afirmou.

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