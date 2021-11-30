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Covid-19

Distrito Federal investiga caso suspeito da variante Ômicron

O paciente veio da África do Sul e testou positivo para Covid-19. Ainda não há caso confirmado da nova cepa no Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 nov 2021 às 16:51

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 16:51

Coronavírus
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que monitora um caso suspeito da variante Ômicron Crédito: Pixabay
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou nesta terça-feira (30), que monitora um caso suspeito da variante Ômicron do coronavírus. O paciente veio da África do Sul e testou positivo para Covid-19.
O Laboratório Central de Saúde Pública do DF realiza sequenciamento genético de uma amostra do paciente. O objetivo é verificar se é um caso da variante ou não. O resultado deverá ser divulgado em até 4 dias. Ainda não há caso confirmado da nova cepa no Brasil.
Segundo a secretaria, o homem desembarcou em Guarulhos no dia 27 de novembro, com posterior embarque para Brasília. O voo é o mesmo em que estava um outro paciente com caso de Covid-19 confirmado, identificado em São Paulo. O paciente está na faixa etária entre 40 e 49 anos e recebeu 3 doses de vacina. O caso permanece assintomático e o viajante está em isolamento domiciliar desde a chegada à capital. Além de Brasília e SP, os Estados do Paraná e de Minas Gerais, como mostrou o Broadcast Político, também investigam casos suspeitos da variante.

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