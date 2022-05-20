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Religioso

Padre Leandro Couto, da Canção Nova, morre aos 41 anos

Ele era conhecido por divulgar histórias e frases de santos nas redes sociais

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 16:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2022 às 16:35
O padre Leandro Paulo do Couto, 41, da Canção Nova, comunidade carismática católica, morreu nesta quinta-feira (19) em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Ele era conhecido por divulgar histórias e frases de santos nas redes sociais.
Em uma das últimas postagens, nesta quinta, ele publicou uma frase de São João Crisóstomo sobre o casamento: "Se um homem e uma mulher se casam para serem companheiros na viagem ao céu, então a sua união trará uma grande alegria."
O religioso passou mal no final da manhã e foi levado para o Centro Médico Padre Pio com um quadro de cianose central, quando o sangue chega nas artérias sem oxigênio. Segundo a Canção Nova, os médicos que atenderam o padre fizeram manobras de reanimação cardíaca e pulmonar, mas ele não resistiu.
Padre Leandro Couto
O padre entrou na Canção Nova em 2007 e foi ordenado diácono em 2015 e presbítero em 2016 Crédito: Divulgação I Canção Nova
Uma missa de corpo presente foi realizada nesta quinta, às 16h, no Santuário Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, com transmissão pela TV Canção Nova.
"Foi um padre cheio de fé, de alegria, bondoso e misericordioso", disse o bispo de Lorena, dom Joaquim Wladimir Lopes Dias. "Firme, objetivo para indicar o caminho da santidade e estimular o seguimento de Jesus", completou.
O padre entrou na Canção Nova em 2007 e foi ordenado diácono em 2015 e presbítero em 2016. "Se dedicou de maneira especial à promoção das frases e ensinos de santos", afirmou, em nota, a Canção Nova. "Ele trazia para nós que possamos ser santos e que o nosso lugar é o céu", disse o padre Bruno Costa, que faz parte da comunidade.
O religioso será sepultado nesta sexta-feira (20) no cemitério municipal de Borda da Mata (MG), onde nasceu.

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