Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Paciente infectado com variante indiana piora e é intubado no Maranhão
Alerta

Paciente infectado com variante indiana piora e é intubado no Maranhão

Demais tripulantes do navio ancorado em São Luís que tiveram teste positivo para Covid-19 permanecem com sintomas leves ou assintomáticos

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 15:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2021 às 15:50
Coronavírus
Variante indiana do coronavírus é considerada de alta transmissibilidade Crédito: Pixabay
O paciente internado no Maranhão infectado pela cepa do coronavírus Sars-Cov-2 primeiramente identificada na Índia apresentou uma piora em seu quadro de saúde e foi intubado. A informação foi confirmada neste sábado (22) pelo secretário de Saúde do Estado, Carlos Eduardo Lula, em entrevista à GloboNews.
Ainda de acordo com o secretário, os demais tripulantes do navio ancorado em São Luís que tiveram teste positivo para Covid-19 permanecem com sintomas leves ou assintomáticos.
Ao todo, o navio Shandong da Zhi que veio da África do Sul e foi fretado pela Vale para entregar minério de ferro em São Luís, tinha 24 tripulantes, sendo que até o momento apenas nove não receberam o diagnóstico da doença.
"Os demais tripulantes devem ser testados neste sábado para mais uma vez se entender como está sendo a contaminação", disse Carlos Lula. Com exceção do paciente intubado em um hospital de São Luis, os demais tripulantes seguem no navio, sendo monitorados por uma equipe da secretaria.
Segundo Carlos Lula, o governo do Maranhão tem promovido testagem com toda a equipe médica que tem contato com o paciente infectado pela nova variante. De 85 amostras coletadas, pelo menos 40 já tiveram resultado divulgado — todas com resultado negativo.
O secretário afirmou que providências estão sendo tomadas para que a variante, considerada de alta transmissibilidade e ainda com seus efeitos sendo pesquisados, não se espalhe.
"Não podemos ter uma terceira onda com uma variante dessas, por isso toda nossa preocupação para evitar transmissão local", disse.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cepa indiana do coronavírus: casos no Maranhão e investigação no Ceará

Covid-19: não há registro de circulação da cepa indiana no ES

Rio de Janeiro identifica nova cepa da Covid-19 em circulação no estado

Argentina reduz voos para Brasil por conta de cepas do coronavírus

Novas cepas do coronavírus: ES quer ampliar controle no aeroporto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados