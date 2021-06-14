Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pacheco avalia que polarização é tendência em 2022
Presidente do Senado

Pacheco avalia que polarização é tendência em 2022

O senador é apontado como nome de "terceira via" para as eleições presidenciais de 2022, mas tem se colocado como aliado do presidente Jair Bolsonaro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:07

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:07

O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), teve encontros com os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso, na capital paulista, durante o último fim de semana. O senador é apontado como nome de "terceira via" para as eleições presidenciais de 2022, mas tem se colocado como aliado do presidente Jair Bolsonaro na agenda legislativa e evitado confrontos com o chefe do Planalto até o momento.
Em entrevista ao site Jota, Pacheco avaliou nesta segunda-feira (14) que a polarização política é uma tendência para o ano que vem. As últimas pesquisas de intenção de voto apontam para uma disputa concentrada entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na opinião do presidente do Senado, a falta de diálogo "atrapalha" o Brasil. "Isso pode se refletir na eleição de 2022, há até uma tendência para que isso se repita", afirmou o senador. As conversas com Temer e FHC, de acordo com Pacheco, ocorreram na esteira de sua relação com ex-presidentes da República, na função de presidente do Senado.

Veja Também

Senado: corrida para a única vaga no ES nas eleições de 2022 já começou

Eleições 2022: palanque bolsonarista no ES pode ficar dividido

TSE deve comprar 176 mil urnas para eleições de 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Senado Federal Rodrigo Pacheco Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados