Pacheco avalia que polarização é tendência em 2022

Em entrevista ao site Jota, Pacheco avaliou nesta segunda-feira (14) que a polarização política é uma tendência para o ano que vem. As últimas pesquisas de intenção de voto apontam para uma disputa concentrada entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na opinião do presidente do Senado, a falta de diálogo "atrapalha" o Brasil. "Isso pode se refletir na eleição de 2022, há até uma tendência para que isso se repita", afirmou o senador. As conversas com Temer e FHC, de acordo com Pacheco, ocorreram na esteira de sua relação com ex-presidentes da República, na função de presidente do Senado.