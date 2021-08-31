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Lei Orçamentária

Orçamento de 2022 prevê R$ 2 bilhões para censo demográfico

Adiado por um ano, censo demográfico de 2022 terá R$ 2 bilhões; valor consta do projeto da lei orçamentária do próximo ano, enviado nesta terça ao Congresso Nacional

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 17:09

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 ago 2021 às 17:09
Vagas temporárias no IBGE
No Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), o recenseador registrará as informações coletadas no Censo 2021 Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
Adiado por um ano, o censo demográfico de 2022 terá R$ 2 bilhões de recursos. O valor consta do projeto da Lei Orçamentária (PLOA) do próximo ano, enviado nesta terça-feira (31) ao Congresso Nacional.
Inicialmente previsto para 2020, o censo foi adiado por um ano por causa da pandemia de covid-19. O projeto da lei orçamentária de 2021 previa os R$ 2 bilhões para a realização da pesquisa, mas a verba foi retirada durante a tramitação do Orçamento. Dos R$ 2 bilhões iniciais, restaram apenas R$ 53,3 milhões. O corte de recursos levou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a cancelar a realização do censo neste ano, com verba insuficiente até para o treinamento dos técnicos.
Em abril, o então ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello concedeu liminar para a execução da pesquisa, mas o plenário da corte decidiu que, por causa da pandemia de covid-19 e do tempo necessário para elaborar a pesquisa, o censo poderia ser feito em 2022, com os trabalhos de preparação começando neste ano.
Após a sanção do Orçamento de 2021, ocorrida em abril, o Congresso aprovou um crédito adicional de R$ 82,3 milhões para a preparação da pesquisa, elevando a dotação para R$ 135,6 milhões. Atualmente, está em tramitação outro crédito adicional de R$ 35,7 milhões, que elevaria a verba para R$ 171,3 milhões.

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