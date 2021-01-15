Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Opositores de Bolsonaro convocam panelaço para a noite desta sexta-feira
Protesto

Opositores de Bolsonaro convocam panelaço para a noite desta sexta-feira

O apresentador, e possível candidato à Presidência em 2022, Luciano Huck convidou seus seguidores no Twitter a participar do movimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:20

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:20

Produtores culturais estão usando os panelaços para criar músicas
Panelaço consiste em bater panelas, em janelas ou varandas. Manifestação foi usada contra a então presidente Dilma Rousseff e já foi usada em protestos contra Bolsonaro em outras ocasiões Crédito: Gustavo Cheluje
Opositores do governo Bolsonaro organizam "panelaço" para noite desta sexta-feira (15), às 20h30, em todo o país. Com a frase "Sem oxigênio, sem vacina, sem governo", críticos do governo sobem a hashtag "#BrasilSufocado" nas redes sociais após as repercussões dos casos de falta de oxigênio em hospitais de Manaus (AM). A hashtag "Panelaço" já aparece entre os 10 assuntos mais comentados do Brasil no Twitter no começo desta tarde.
Já integram o movimento parlamentares como a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP), que afirmou em seu perfil no Twitter que "a sociedade brasileira não aguenta mais tanta incompetência e falta de humanidade de um governo que não governa", e a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), que na mesma linha disse "Basta deste governo genocida! Exigimos Impeachment já". O Movimento Brasil Livre (MBL) também convocou seus seguidores no Twitter a participar do ato desta noite.
A deputada pelo PCdoB Jandira Feghali (RJ) declarou que "Bolsonaro e Pazuello devem ser responsabilizados pelos crimes cometidos contra a vida, a ciência e a democracia". O movimento também foi aderido pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), que, em seu perfil oficial no Twitter, afirmou que o governo federal é "responsável direto pelas mais de 200 mil mortes" e convidou seus seguidores a participar da manifestação.
O apresentador, e possível candidato à Presidência em 2022, Luciano Huck disse em vídeo publicado em suas redes sociais que o colapso do sistema de saúde em Manaus "é consequência, sim, da irresponsabilidade, da ingerência, da descoordenação, da falta de respeito, da negação da ciência, de todos os absurdos e maluquices que a gente viu, ouviu e leu de como as autoridades brasileiras vêm tratando a crise da Covid-19".
Huck também aumentou o coro para o panelaço, convidando seus seguidores do Twitter a participar do movimento.

Veja Também

Com avião prestes a decolar, ministro de Bolsonaro apela a indianos por vacinas

Fabricante de oxigênio diz enfrentar crise sem precedentes no Amazonas

Bolsonaro tenta eximir governo de culpa por situação "terrível" em Manaus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Luciano Huck Manaus (AM) Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados