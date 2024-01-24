Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Oposição e centrão articulam reação ao STF após busca contra líder na Câmara
Resposta

Oposição e centrão articulam reação ao STF após busca contra líder na Câmara

Parlamentares dizem ter havido uso de prova falsa contra líder da oposição e decidiram reconduzi-lo ao posto nesta quarta (24)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2024 às 19:47

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 19:47

BRASÍLIA - Integrantes do centrão e da oposição defendem que o Congresso Nacional dê uma resposta ao STF (Supremo Tribunal Federal) na volta dos trabalhos do Legislativo, em fevereiro, em decorrência da autorização de busca e apreensão no gabinete do líder da oposição na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ).
O objetivo é votar projetos que afetam diretamente o Judiciário, acusado por esses parlamentares de extrapolar suas prerrogativas.
Encontro de deputados em apoio ao deputado Carlos Jordy
Encontro de deputados em apoio ao deputado Carlos Jordy Crédito: Bruno Spada/Agência Câmara
Cerca de 20 deputados federais e senadores da oposição se reuniram nesta quarta-feira (24) no Congresso para tratar do assunto, incluindo Jordy e o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN).
Apesar de não estar presente nesse encontro, o centrão, que é chefiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), corrobora, nos bastidores, essas críticas.
Ficou definido na reunião desta quarta que uma das respostas será manter Jordy na liderança da oposição, suspendendo por ora a migração do cargo, que seria ocupado neste ano por Filipe Barros (PL-PR).
Jordy e deputados bolsonaristas têm afirmado que a Polícia Federal se baseou em uma prova falsa para pedir a ação, que teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.
Congressistas afirmam também que o termo "meu líder", usado por um investigado para se comunicar com Jordy, é uma expressão comum no mundo político de Brasília, não podendo ser interpretada de forma literal.
"Vamos definir em conjunto uma pauta institucional no sentido de preservar e fortalecer as prerrogativas do Parlamento brasileiro. Há uma evidente hipertrofia de um poder sobre o Legislativo", disse Rogério Marinho, acrescentando que a ideia é priorizar projetos que unam situação e oposição.
O senador criticou especificamente ações iniciadas pelo STF com o intuito de investigar práticas antidemocráticas, o que, segundo ele, tem se tornado uma rotina, e não uma exceção.
A fala de Marinho à imprensa foi acompanhada, entre outros, pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Entre os projetos de interesse dos parlamentares está a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita decisões individuais de ministros do STF, aprovada no Senado em novembro após ofensiva do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
Apesar de integrantes do centrão apoiarem a ideia de uma resposta, Lira continua, segundo aliados, inclinado a não dar prioridade ou urgência à proposta aprovada pelo Senado.
De acordo com congressistas, há também uma mobilização para coleta de assinaturas para apresentação de outra PEC, que só permitiria investigações, buscas e ações judiciais contra congressistas após aprovação da Mesa da Câmara ou do Senado.
A Mesa, grupo de sete parlamentares encabeçados pelo presidente de cada Casa, teria prazo de dez dias para autorizar ou negar a ação. E isso só poderia ocorrer no ano legislativo. Ou seja, qualquer ato judicial contra deputados e senadores ficaria paralisado nos períodos de recesso.
O deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) seria o responsável pela coleta e apresentação da PEC. A reportagem tentou falar com ele nesta terça (23) e quarta (24), mas não obteve resposta.
As buscas contra o líder da oposição ocorreram na última quinta-feira (18) na Câmara e também em endereços do Rio de Janeiro. Elas foram autorizadas no âmbito da Operação Lesa Pátria, destinada a identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os ataques do 8 de janeiro de 2023 às sedes dos três Poderes.
O caso relacionado a Jordy diz respeito à suposta relação com o suplente de vereador de Campos (RJ) Carlos Victor de Carvalho, conhecido como CVC.
Segundo a PF, foram descobertos, a partir de informações obtidas em fases anteriores da operação, indícios de "fortes ligações" entre CVC e Jordy, havendo sinais de que o deputado federal o orientava e "tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região".
Para isso, cita uma mensagem enviada por CVC a Jordy em 1º de novembro de 2022, quando ocorria bloqueios de rodovias em todo o Brasil após a vitória de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).
"Bom dia meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo", disse CVC a Jordy.
O deputado responde: "Fala irmão, beleza? Está podendo falar aí?". CVC, então, diz: "Posso irmão. Quando quiser pode me ligar".
Jordy e os bolsonaristas, porém, dizem que a PF usou como único indício de participação de CVC nos ataques golpistas de 8 de janeiro uma foto em que ele apareceria no meio dos vândalos que atacaram a sede dos três Poderes.
A foto, porém, foi postada por CVC no início de 2019 e se refere à participação dele na posse de Bolsonaro na Presidência, diz Jordy.
"A única prova é uma foto adulterada de uma postagem feita em 2019, na posse do presidente Jair Bolsonaro. O que há de verdade nisso tudo é uma pessoa falsamente acusada de estar no dia 8 de janeiro, e que me chamou de 'meu líder'. Isso levou a PF a apreender celular, computador, arma e passaporte do líder da oposição", diz Jordy no vídeo.
A cobrança de resposta ao STF chegou ao presidente da Câmara no dia da operação e se manteve nos dias seguintes. Lira não se comprometeu a votar nenhuma proposta específica, mas líderes afirmam que ele mantém uma visão crítica sobre o episódio.
Mesmo integrantes do centrão que guardam distância da ala mais radical do bolsonarismo consideram que o conteúdo do inquérito divulgado até agora não justificaria a medida contra Jordy e que houve uma tentativa de "pescar" provas com a busca e apreensão.
Nas palavras de um desses cardeais do centrão, a aprovação de uma proposta que obrigue o STF a pedir autorização ao plenário antes de uma medida cautelar contra um deputado seria necessária para que a Câmara não fique "refém do Supremo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados STF Política Polícia Federal Alexandre de Moraes Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados