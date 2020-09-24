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Ministério da Defesa

Operação Covid-19 mobilizou quase 30 mil militares em seis meses

O balanço da operação foi divulgado nesta quinta-feira (24) pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, durante uma  Conferência de Segurança Internacional

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 14:49
Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, fala ao microfone
Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, fala ao microfone Crédito: Carolina Antunes/PR
Operação Covid-19 do Ministério da Defesa mobilizou 28.729 militares em 180 dias, apresentou hoje (24) o ministro, Fernando Azevedo e Silva, em um balanço de seis meses das ações. O general participou da 17ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana, realizada via internet devido à pandemia e organizada pela Fundação Konrad Adenauer (KAS) e pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).
Segundo o ministro, foram montadas 4.811 barreiras sanitárias e 2.445 postos de triagem. Foram realizadas ainda 11.255 ações na fronteira, 6.249 descontaminações em locais públicos e 6.722 campanhas de conscientização. Segundo o Ministério da Defesa, 15.366 pessoas foram capacitadas durante a operação que completou seis meses na última segunda-feira (21).
O ministério informou ainda que distribuiu mais de 1 milhão de kits de alimentos e produziu 627.917 máscaras e 24.555 litros de álcool em gel.
"É uma ajuda efetiva que as Forças Armadas têm dado em um momento tão difícil no mundo e no Brasil", disse o ministro.
Azevedo e Silva informou ainda que as Forças Armadas realizaram 28.500 atendimentos em comunidades indígenas na Amazônia Ocidental, que inclui os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Segundo o balanço apresentado, 87 mil indígenas foram atendidos e 38 toneladas de alimentos foram levadas as essas populações.

OPERAÇÃO VERDE BRASIL 2

O ministro se desculpou por enviar um vídeo gravado à conferência, que contou com o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybañez, e com o chefe de Assuntos Externos do Parlamento Europeu, David McAllister. Azevedo e Silva explicou que não pôde participar ao vivo por causa de uma viagem previamente marcada.

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Na mesma apresentação, o ministro mostrou também um balanço encerrado em 15 de setembro com dados da Operação Verde Brasil 2, de combate ao desmatamento na Amazônia. Segundo as informações mostradas, já foram apreendidos 29.476 metros cúbicos de madeira e aplicados R$ 1,38 bilhão em multas. As ações embargaram 33.012 hectares.
Foram confiscadas 56,9 toneladas de minerais extraídos de forma irregular. As apreensões somam ainda 882 embarcações e 329 veículos.

QUEIMADAS 

O ministro destacou ainda o trabalho das Forças Armadas no combate a incêndios em outros biomas do país.
"Temos apoio no combate a esses incêndios. Entrou uma época nesse ano de 2020 de muita seca e muito quente. Na Serra da Mantiqueira nós ajudamos a combater. No Pantanal, agora, estamos com um efetivo razoável e meios aéreos, lançando água"

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