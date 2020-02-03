Onyx: Bolsonaro não pretende demitir Abraham Weintraub

Para Onyx, as reações contra o ministro da Educação se devem às suas posições na chefia do MEC. "Abraham tem conteúdo ideológico forte e, por isso, as reações. Somos um governo de aliança conservadora e liberal, muitos dos nossos posicionamentos são interpretados equivocadamente", explicou Onyx, que é bastante próximo de Weintraub e responsável por indicá-lo à pasta de Educação.