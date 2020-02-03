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'Bandeira branca'

Onyx: Bolsonaro não pretende demitir Abraham Weintraub

O titular do MEC tem sido alvo de críticas por declarações controversas nas redes sociais

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 13:24
O ministro Abraham Weintraub Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha que o presidente Jair Bolsonaro não pretende realizar uma reforma ministerial e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não será demitido. O titular do MEC tem sido alvo de críticas por declarações controversas nas redes sociais, além dos recentes problemas nas correções de quase 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

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Na última semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que Weintraub "atrapalha o Brasil". "Tomei café com Maia e conversamos sobre o Weintraub. Acho que podemos levantar bandeira branca aí. A conversa com ele foi muito boa nesse sentido", disse Onyx, que ainda anunciou que irá almoçar com o próprio Weintraub. "Acho que sou um bom bombeiro", brincou.
Para Onyx, as reações contra o ministro da Educação se devem às suas posições na chefia do MEC. "Abraham tem conteúdo ideológico forte e, por isso, as reações. Somos um governo de aliança conservadora e liberal, muitos dos nossos posicionamentos são interpretados equivocadamente", explicou Onyx, que é bastante próximo de Weintraub e responsável por indicá-lo à pasta de Educação.

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