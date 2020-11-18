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Blecaute

ONS confirma novo apagão no Amapá na noite desta terça-feira

Com o novo apagão, os serviços de telefonia móvel também estão prejudicados nessas localidades. Não é possível fazer ou receber chamadas telefônicas nas áreas afetadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 08:36

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:36

Um novo apagão atinge todo o Estado do Amapá na noite desta terça-feira (17)
Um novo apagão atinge todo o Estado do Amapá na noite desta terça-feira (17) Crédito: Maksuel Martins /Fotoarena/Folhapress
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que um novo apagão atinge todo o Estado do Amapá na noite desta terça-feira (17). As causas do blecaute ainda não foram divulgadas.
É o segundo apagão que atinge o Estado neste mês. Há duas semanas, no dia 3, um incêndio na subestação Macapá, da concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), deixou 14 dos 16 municípios do Amapá no escuro por quase quatro dias.
A reportagem procurou o Ministério de Minas e Energia (MME), mas a pasta não se pronunciou. A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) não atendeu as ligações.
Em nota, a LMTE informou que o apagão não teve origem em sua linha de transmissão e que não há nenhum problema no transformador instalado na subestação da LMTE, que segue disponível e operando desde 7 de novembro.

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O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou que houve um novo apagão no Estado às 20h35. À reportagem, ele disse que não há energia em toda Macapá e nos municípios de Santana e Mazagão.
"ATENÇÃO!! Estamos novamente com APAGÃO TOTAL no Amapá. É URGENTE um esclarecimento das autoridades responsáveis sobre o que aconteceu neste momento", publicou o senador, em sua conta no Twitter.
Com o novo apagão, os serviços de telefonia móvel também estão prejudicados nessas localidades. Não é possível fazer ou receber chamadas telefônicas nas áreas afetadas.
A comunicação só é possível nos locais em que há internet sem fio, com equipamentos abastecidos por geradores. Desde o início da crise, os hotéis de Macapá estão lotados.

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