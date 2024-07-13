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  • Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio em Santa Catarina
Câmera registrou queda

Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio em Santa Catarina

Duas ficaram feridas, uma delas com suspeita de traumatismo craniano; acidente ocorreu em Aurora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2024 às 18:48

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 18:48

RIO DE JANEIRO - Um ônibus escolar com 26 crianças caiu dentro de um rio na cidade de Aurora (SC), a 180 quilômetros de Florianópolis. Duas crianças ficaram feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
O acidente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (12). O Corpo de Bombeiros diz que as crianças e o motorista foram resgatados. Dois menores foram levados ao hospital Regional de Rio do Sul, um menino com suspeita de traumatismo craniano e uma menina com corte na cabeça.
Ônibus escolar com 26 crianças cai em rio no município de Aurora (SC); duas ficaram feridas Crédito: Divulgação/CBMSC
A assessoria de imprensa dos bombeiros diz que os dois feridos estão bem e com quadro estável. Outras crianças foram atendidas ainda no local com sintomas de hipotermia. A operação de resgate contou com dois caminhões, duas ambulâncias e um veículo 4x4.
O prefeito de Aurora, Alexsandro Kohl (MDB), disse ao jornal Cidade Alerta, da TV Record, que o acidente aconteceu em um trecho mais raso do rio, o que facilitou o resgate.
"Uns 100 metros para a frente o rio dá uns 10 a 12 metros de fundura. O acidente foi um pouquinho para cima, então ele [o ônibus] ficou com uma parte para fora", afirmou. "Felizmente conseguimos resgatar todas as crianças."
O acidente foi captado por uma câmera de segurança, que mostra o veículo tombando na lateral da pista até parar dentro do rio.
A Polícia Civil de Santa Catarina informou que vai abrir procedimento para investigar o caso.

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