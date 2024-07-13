Dunga e esposa ficam feridos após carro capotar em rodovia no Paraná

SÃO PAULO - O ex-jogador e ex-técnico da Seleção Brasileira Dunga sofreu um acidente de carro na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em trecho na região metropolitana de Curitiba, neste sábado (13). Ele teve ferimentos leves e passa bem.

Carro capotou na BR-116, em Campina Grande do Sul (PR) Crédito: Reprodução/PRF

Dunga e a esposa estavam em uma Mitsubishi Pajero e o carro capotou. A informação foi divulgada pelo G1 e confirmada pelo UOL com uma fonte próxima ao treinador.

O gaúcho e alguns parentes estavam voltando, em carros diferentes, de um evento familiar. Ele conseguiu sair sozinho do veículo após o acidente e, segundo sites locais, ele e a esposa foram encaminhados a um hospital da região para passar por exames.