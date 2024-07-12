Panela de pressão explode e fere gravemente merendeira de escola

Como ficou a cozinha da escola após panela de pressão explodir Crédito: Instagram | @luboiteux

Dois merendeiros ficaram feridos após a explosão de uma panela de pressão em uma escola do Rio de Janeiro. A explosão ocorreu durante preparo de canjica na Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado. As comidas seriam servidas na festa julina da escola, localizada no bairro Cordovil, na manhã da quarta-feira (10).

Uma das vítimas, a merendeira Priscila Araújo Barbosa, 31 anos, foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas com parte da mandíbula esfacelada e um corte profundo na orelha. Ela continuava internada em estado grave nesta sexta (12), informou a direção da unidade médica. O merendeiro Luís Paulo Soares do Nascimento foi levado com queimaduras à unidade de saúde, mas já recebeu alta na quinta-feira (11).