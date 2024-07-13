Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
Crime

Dentista é morto a tiros dentro de clínica em Rondônia

Câmeras de segurança da clínica poderão ajudar na identificação do criminoso; motivação do assassinato ainda é desconhecida
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2024 às 12:13

Dentista Clei Bagattini, que foi assassinado por paciente Crédito: Instagram | cleibagattini
O dentista Clei Bagattini, de 50 anos, foi assassinado na manhã de sexta-feira (12) no próprio consultório, localizado no Centro de Vilhena, Rondônia. O crime ocorreu por volta das 7h30. Um homem ainda não identificado chegou à clínica sozinho alegando ter uma consulta agendada.
Momentos depois, cinco tiros foram ouvidos. Uma testemunha viu o atirador saindo da sala com uma pistola na mão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas a vítima já estava morta.
O homem esteve na clínica na segunda-feira (8) para agendar o atendimento e retornou na quinta-feira (11) para confirmar a consulta marcada para o dia seguinte, quando ocorreu o crime.
Uma equipe de polícia de perícia técnica esteve no local para coletar provas. Foram levados dois celulares da vítima e uma xícara usada pelo suspeito, visando obter material genético. Câmeras de segurança da clínica poderão ajudar na identificação do criminoso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Vilhena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados