Dentista é morto a tiros dentro de clínica em Rondônia

O dentista Clei Bagattini, de 50 anos, foi assassinado na manhã de sexta-feira (12) no próprio consultório, localizado no Centro de Vilhena, Rondônia. O crime ocorreu por volta das 7h30. Um homem ainda não identificado chegou à clínica sozinho alegando ter uma consulta agendada.
Momentos depois, cinco tiros foram ouvidos. Uma testemunha viu o atirador saindo da sala com uma pistola na mão. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas a vítima já estava morta.
O homem esteve na clínica na segunda-feira (8) para agendar o atendimento e retornou na quinta-feira (11) para confirmar a consulta marcada para o dia seguinte, quando ocorreu o crime.
Uma equipe de polícia de perícia técnica esteve no local para coletar provas. Foram levados dois celulares da vítima e uma xícara usada pelo suspeito, visando obter material genético. Câmeras de segurança da clínica poderão ajudar na identificação do criminoso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Vilhena.