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Criminalmente

OAB pede a Aras que processe Bolsonaro por má gestão da pandemia

Entidade lista atitudes e posturas do presidente, como o incentivo ao uso de medicamentos que não têm eficácia cientificamente comprovada contra a Covid-19 e a posição contrária ao isolamento social

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 mar 2021 às 11:21
Presidente Jair Bolsonaro durante gravação de pronunciamento exibido em 23 de março de 2021
Presidente Jair Bolsonaro durante gravação de pronunciamento exibido nesta terça-feira (23) Crédito: Isac Nobrega/PR
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB) do Brasil enviou representação ao procurador-geral da República, Augusto Aras, pedindo que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seja denunciado ao Supremo Tribunal Federal e responda criminalmente pela "péssima gestão" da pandemia da Covid-19. A OAB imputa ao presidente os crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, infração de medida sanitária preventiva, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação.
Em documento datado desta terça-feira (23) a entidade de advogados lista atitudes e posturas do presidente diante da pandemia, como o incentivo ao uso de medicamentos que não têm eficácia cientificamente comprovada contra a Covid-19 e a posição contrária ao isolamento social.
O crime de prevaricação atribuído a Bolsonaro se dá em razão da "evidente a gestão criminosa da crise sanitária" causada pelo novo coronavírus. A OAB ressalta a ineficiência e o despreparo da gestão federal da pandemia, lembrando ainda que pesquisas indicam que é "possível se falar em intencional omissão estatal".
A representação diz ainda que elementos que caracterizam a prevaricação – "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal" – podem ser

observados na "péssima gestão" do governo na compra das vacinas "em virtude de atritos e divergências político-ideológicas, em prejuízo da saúde e da vida de todos os brasileiros".

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