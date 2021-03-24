OAB pede a Aras que processe Bolsonaro por má gestão da pandemia

A representação diz ainda que elementos que caracterizam a prevaricação – "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal" – podem ser

observados na "péssima gestão" do governo na compra das vacinas "em virtude de atritos e divergências político-ideológicas, em prejuízo da saúde e da vida de todos os brasileiros".