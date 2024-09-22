O que se sabe sobre o caso de delegado morto durante assalto em São Paulo

O delegado Mauro Guimarães Soares, de 59 anos, morreu na manhã de sábado, 21, vítima de um latrocínio na Vila Romana, no distrito Lapa, na zona oeste de São Paulo . Ele estava caminhando pela Rua Caio Graco com a esposa, também policial, quando foi abordado por dois homens, que anunciaram o assalto. Depois de uma troca de tiros, Soares acabou sendo baleado no peito e não resistiu.

Um dos investigados foi identificado como Enzo Campos, que também foi atingido e precisou ser hospitalizado. O assaltante já está detido pela polícia. O outro, que ainda não teve o nome revelado, seguia foragido até ao menos até noite de sábado.

O delegado Mauro Guimarães Soares foi morto em tentativa de assalto em São Paulo Crédito: Polícia Civil/Divulgação

O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e é investigado pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic), informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O que aconteceu?

Mauro Guimarães e a mulher, Ana Paula Batista Ramalho Soares, que também é policial, foram abordados por um assaltante na Rua Caio Graco, no final da manhã. Ao anunciar o roubo, o delegado reagiu e houve trocas de tiro. Câmeras de monitoramento da rua registraram a cena.

As imagens mostram um homem parando uma motocicleta atrás de uma van. Quando o casal se aproxima, o motociclista vai em direção à calçada e aparenta anunciar o assalto. Na sequência, há disparos. O delegado e o suspeito ficam no chão.

Ana Paula, então, remove a arma do bandido e busca imobilizá-lo. De acordo com testemunhas, a policial disparou alguns tiros no chão para evitar que o criminoso fugisse. O intuito da dupla seria roubar uma correntinha de ouro do delegado.

Quem é o delegado Mauro Guimarães?

Mauro Guimarães Soares integrava o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ele veio de uma tradicional família de policiais de São Paulo, e esteve à frente de delegacias da Região Metropolitana de São Paulo, entre elas Osasco, Carapicuíba e Barueri. Ele atuou ainda no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo.

Em 2021, assumiu como delegado seccional de Sorocaba, interior de São Paulo, e esteve no comando de 18 cidades da região. Seu irmão, o delegado Maurício Guimarães Soares, foi diretor do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Os dois são filhos do delegado Acrisio Soares, da cúpula da Polícia Civil nos anos 1980. Sua mulher, Ana Paula, que presenciou o disparo contra o marido, é subdelegada geral.

Quem matou o delegado?

Um dos suspeitos foi identificado pela Polícia Civil. Ele tem 24 anos e se chama Enzo Wagner Lima Campos. Natural de São Paulo, ele já foi condenado por organização criminosa e acusado de roubo, violência doméstica e receptação.

Em 28 de agosto de 2020, Enzo foi sentenciado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. Cumpria pena quando a Justiça decidiu conceder-lhe a prisão albergue-domiciliar. Ele tinha a obrigação de se recolher à noite em casa e não podia deixar a cidade sem avisar a Justiça.

O comparsa de Enzo não teve a identidade revelada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ele segue foragido e diligências policiais com apoio da Rota estão sendo realizadas para localizá-lo.

Alguém foi preso?

Apenas Enzo foi detido. Ele também foi baleado e levado para um hospital. Informações preliminares indicam que ele está internado no Hospital Universitário da USP. O estado de saúde dele não foi relevado. O outro envolvido conseguiu fugir.

Quem está investigando o caso?

As investigações estão sendo realizadas pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic). O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e é investigado pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic).

O que ainda precisa ser esclarecido?