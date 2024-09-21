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Bairro da Lapa

Delegado é morto em tentativa de assalto em São Paulo

Ele e a mulher caminhavam pela rua quando foram abordados por um motoqueiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2024 às 20:30

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 20:30

SÃO PAULO - Um delegado da Polícia Civil de São Paulo morreu após sofrer uma tentativa de assalto no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista, neste sábado (21).
Mauro Guimarães Soares, 59, caminhava na rua Caio Graco ao lado da mulher, quando foram abordados por um homem que desceu de uma moto. O delegado, que integrava o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), chegou a trocar tiros com o motoqueiro e acabou sendo baleado.
O delegado Mauro Guimarães Soares Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Segundo a Polícia Militar, Soares foi socorrido pelo Samu para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento.
Ainda de acordo com a polícia, o criminoso, atingido por um dos disparos, foi preso.
A esposa do delegado, Ana Paula Soares, também policial, do DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania), não foi ferida.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em nota, lamentou a morte do delegado.
"A secretaria presta solidariedade à família e amigos da vítima. O criminoso foi preso, e a perícia já está atuando no local. O caso foi registrado como latrocínio no 91º Distrito Policial (Ceasa) e segue sob investigação, com o apoio do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), para esclarecer todos os detalhes da ocorrência", afirma a pasta.

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