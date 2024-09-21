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Trânsito

Três morrem em acidente com ônibus de time de futebol americano no RJ

Ao menos outras seis pessoas sofreram ferimentos; equipe viajava de Curitiba para o Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2024 às 14:48

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 14:48

RIBEIRÃO PRETO - Um acidente envolvendo um ônibus que transportava um time de futebol americano do Paraná para o Rio de Janeiro deixou três mortos e ao menos outros feridos neste sábado (21).
O ônibus de turismo com 45 passageiros transportava o time Coritiba Crocodiles e tombou em um trecho de descida da Serra das Araras, em Piraí, no sul do Rio de Janeiro. A equipe viajava de Curitiba para o Rio.
Ônibus que levava o Coritiba Crocodiles, time de futebol americano, tombou no Rio em acidente que deixou três mortos e seis feridos Crédito: Redes sociais
O CCO (Centro de Controle Operacional) da concessionária CCR RioSP informou que foi acionado às 10h deste sábado para atender a ocorrência no km 226,4 da pista sentido Rio da serra.
Três mortes foram confirmadas ainda no local, conforme a concessionária, e das seis pessoas que sofreram ferimentos, uma estava em estado grave.
Os nomes dos passageiros mortos não foram revelados, mas são três homens com idades entre 20 e 40 anos, segundo a polícia.
Outras três tiveram o estado classificado como moderado e duas sofreram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e ao hospital São João Batista, em Volta Redonda.
Na tarde deste sábado, o time paranaense jogaria contra o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de futebol americano. A partida seria disputada às 14h no estádio Anchieta, no Rio.
Equipes médicas da própria concessionária, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros atuam no atendimento as vítimas.
Um congestionamento de sete quilômetros foi formado no local às 12h. A concessionária informou que o tráfego flui atualmente pela faixa da esquerda, com orientações de equipes da CCR.

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