Acidente com BRT deixa mais de 60 feridos no Rio

Acidente com BRT no Rio de Janeiro deixou dezenas de feridos Crédito: Reprodução/TV Globo

Um ônibus articulado BRT colidiu com um dos pilares do Elevado do Gasômetro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado, 21. O acidente deixou ao menos 64 pessoas feridas na manhã deste sábado (21). Não houve mortos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio, o motorista do veículo e ao menos cinco passageiros sofreram ferimentos graves. O motorista ficou preso às ferragens e, após ser retirado, foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.

Quatro vítimas foram removidas para o Hospital Municipal Salgado Filho e duas para o Getúlio Vargas. Outras 13 foram levadas para hospitais da região pela corporação e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acidente ocorreu por volta das 6h, na altura da Rua Santos Lima, no sentido centro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).

A CET-Rio, a Mobi-Rio, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestam atendimento no local.