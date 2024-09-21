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Colisão

Acidente com BRT deixa mais de 60 feridos no Rio

O acidente ocorreu na altura da Rua Santos Lima, no sentido centro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2024 às 12:53

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 12:53

Acidente com BRT no Rio de Janeiro deixou dezenas de feridos
Acidente com BRT no Rio de Janeiro deixou dezenas de feridos Crédito: Reprodução/TV Globo
Um ônibus articulado BRT colidiu com um dos pilares do Elevado do Gasômetro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado, 21. O acidente deixou ao menos 64 pessoas feridas na manhã deste sábado (21). Não houve mortos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio, o motorista do veículo e ao menos cinco passageiros sofreram ferimentos graves. O motorista ficou preso às ferragens e, após ser retirado, foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.
Quatro vítimas foram removidas para o Hospital Municipal Salgado Filho e duas para o Getúlio Vargas. Outras 13 foram levadas para hospitais da região pela corporação e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O acidente ocorreu por volta das 6h, na altura da Rua Santos Lima, no sentido centro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).
A CET-Rio, a Mobi-Rio, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestam atendimento no local.
O corredor TransBrasil e uma pista lateral foram interditados para o atendimento aos feridos. Um desvio operacional foi implementado no trecho, segundo o Centro de Operações Rio.

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