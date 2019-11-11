'O amor venceu', posta namorada de Lula em foto com ex-presidente

A socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, postou uma foto nesta segunda-feira (11) em que aparece abraçada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O romance de Lula e Janja foi anunciado em maio deste ano.
Em sua conta no Twitter, a socióloga escreveu: "De volta pro meu aconchego! O Amor venceu". A imagem do casal foi registrada pelo fotógrafo Ricardo Stuckert.
Janja também usou as hashtags para escrever as frases "O nosso amor nos fortalece" e "Te amo pra sempre". Ela foi oficialmente apresentada aos apoiadores de Lula na última sexta-feira (8), quando o ex-presidente foi liberado após ficar preso por 580 dias.