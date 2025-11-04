Nome mais popular

Número de Marias no Brasil supera o da população de São Paulo em 7%

Em uma situação hipotética, se todo esse grupo vivesse em uma única cidade, formaria a mais populosa do país; capital paulista tinha 11,5 milhões de moradores em 2022, o maior contingente do Brasil

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 16:24

O nome Maria é o mais popular do Brasil, alcançando quase 12,3 milhões de pessoas em 2022, de acordo com dados do Censo Demográfico divulgados nesta terça (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em uma situação hipotética, se todo esse grupo vivesse em uma única cidade, formaria a mais populosa do país. Para se ter uma ideia, o número de Marias é quase 7,3% superior ao total de habitantes do município de São Paulo. A capital paulista tinha 11,5 milhões de moradores em 2022, o maior contingente do Brasil.

Segundo o Censo, a idade mediana das pessoas com o nome de Maria era de 53 anos. O pico de nascimento delas ocorreu na década de 1960: 2,5 milhões. Isso equivale a 20% da população de Marias recenseada em 2022 (quase 12,3 milhões). Ainda de acordo com a pesquisa, os registros de nascimentos caíram nos anos 1970, 1980 e 1990 e voltaram a crescer nas décadas de 2000 e 2010.

"Assim como José é o nome masculino mais comum, Maria é o nome feminino mais comum do Brasil. Essa popularidade, entretanto, não está limitada apenas ao país", diz o site do IBGE. "Contando com suas variações, como Mary e Marie, Maria é o nome mais comum no mundo. Só na Espanha, por exemplo, cerca de 24% das mulheres têm Maria no nome", informa o órgão.

