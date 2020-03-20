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Coronavírus no Brasil

Número de casos confirmados de covid-19 no Distrito Federal chega a 87

Diante dos novos casos, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de praticamente todo o comércio a partir desta sexta

Publicado em 20 de Março de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 14:59
Atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Crédito: Reprodução | Redes sociais
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que há pelo menos 87 casos do novo coronavírus confirmados na unidade da Federação. Outros 15 exames aguardam contraprova. Caso se confirmem, o número de pessoas com covid-19 no DF pode chegar a 102 nesta sexta-feira, 20.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na quinta-feira, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, havia 42 casos confirmados no DF.
Diante dos novos casos, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de praticamente todo o comércio a partir desta sexta por causa da pandemia do novo coronavírus.
Os únicos estabelecimentos que poderão seguir com as portas abertas são clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados, padarias, serviços de delivery, lojas de materiais de construção e produtos para casa e postos de combustíveis.

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