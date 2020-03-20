Número de casos confirmados de covid-19 no Distrito Federal chega a 87

Atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Crédito: Reprodução | Redes sociais

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que há pelo menos 87 casos do novo coronavírus confirmados na unidade da Federação. Outros 15 exames aguardam contraprova. Caso se confirmem, o número de pessoas com covid-19 no DF pode chegar a 102 nesta sexta-feira, 20.

Na quinta-feira, de acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, havia 42 casos confirmados no DF.

Diante dos novos casos, o governo do Distrito Federal determinou o fechamento de praticamente todo o comércio a partir desta sexta por causa da pandemia do novo coronavírus.