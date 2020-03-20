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Combate ao coronavírus

Gol vai oferecer passagens aéreas gratuitas para profissionais da saúde

Trabalhador terá que checar com antecedência ao aeroporto. Serviço atenderá médicos e enfermeiros, além de outros especialistas, que forem atuar no combate ao coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 12:42
Gol vai transportar de graça médicos e enfermeiros que forem atender pacientes com coronavírus Crédito: Divulgação/ Gol Linhas Aéreas
A Gol informou que estará disponibilizando, a partir de 23 de março, passagens aéreas gratuitas para médicos, enfermeiros, psicólogos e nutricionistas de todo o País que precisam se deslocar pelo Brasil para prestar atendimento aos doentes com coronavírus (covid-19). Em comunicado, a aérea ressalta que a oferta não inclui o pagamento da taxa de embarque.

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Para esses passageiros, ressalva a empresa, a reserva prévia de assento não estará permitida, sendo indispensável a apresentação da carteirinha de credenciamento profissional validada pelo conselho regional competente, acrescenta a companhia. Também é exigida uma carta que comprove o motivo da viagem.
Segundo a empresa, o embarque estará sujeito à disponibilidade de assentos nos trechos, mas basta comparecer no aeroporto, com duas ou três horas de antecedência com a documentação exigida.

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