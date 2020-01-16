Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Número 2 da Secom é irmão de administrador da empresa de Wajngarten
Chefe de comunicação

Número 2 da Secom é irmão de administrador da empresa de Wajngarten

Em maio de 2019, o secretário escolheu para assessorá-lo o publicitário Samy Liberman. Primeiro, ele foi posto no cargo de subsecretário de Comunicação Digital. Depois, em agosto, foi alçado à função de secretário-adjunto de Comunicação Social

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 07:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 07:36
Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Expecial de Comunicação Social da Presidencia da República Crédito: Fátima Meira / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO
O chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten, escolheu para ser seu número 2 no governo o irmão do empresário que administra sua empresa privada, a FW Comunicação e Marketing.
Em maio de 2019, o secretário escolheu para assessorá-lo o publicitário Samy Liberman. Primeiro, ele foi posto no cargo de subsecretário de Comunicação Digital. Depois, em agosto, foi alçado à função de secretário-adjunto de Comunicação Social. 
As nomeações foram oficializadas por meio de portarias da Casa Civil. Em abril, o irmão dele, Fabio Liberman, havia assumido a gestão da FW.
Como noticiou a Folha de S.Paulo nesta quarta (15), Wajngarten deixou a função de administrador, mas permanece como o principal sócio da empresa. A firma recebe dinheiro de contratos com emissoras de TV, entre elas a Band e a Record, além de agências de publicidade contratadas pela própria Secom, ministérios e estatais do governo Jair Bolsonaro.
A legislação vigente proíbe integrantes da cúpula do governo de manter negócios com pessoas físicas ou jurídicas que possam ser afetadas por suas decisões. A prática implica conflito de interesses e pode configurar ato de improbidade administrativa, demonstrado o benefício indevido. Entre as penalidades previstas está a demissão do agente público.
Como número 2 da Secom, Samy participa de decisões e de agendas relativas à distribuição das verbas de publicidade. Além de irmão, é sócio de Fabio Liberman em empresas. 

Veja Também

Congressistas defendem demissão de chefe da Secom de Bolsonaro

Bolsonaro chama Brasil de país dos subsídios, mas avalia ajudar igrejas

Procurado pela reportagem nesta quarta, Fabio Liberman afirmou que ele e Samy conhecem Wajngarten desde crianças, tendo sua confiança, o que motivou a escolha de um para auxiliá-lo na esfera pública e do outro na esfera privada. "O Samy é meu irmão. A gente é junto". 
Questionado sobre se a nomeação do secretário-adjunto foi motivada pelo parentesco que tem consigo, Fabio Liberman declarou: "Claro. A relação é que a gente conhece o Fabio [Wajngarten] faz quase 40 anos. Sou publicitário, trabalho com isso há muito tempo. Quando ele foi convidado para o governo, eu era o cara mais próximo dele, em que ele confiava".
Segundo ele, Samy foi "a primeira pessoa" que Wajngarten convidou para a Secom. É engenheiro e publicitário, tendo, de acordo com o irmão, qualificação para as atividades que desempenha.  A reportagem telefonou para Samy nesta quarta, mas ele interrompeu a ligação, alegando que não poderia falar. A reportagem procurou a Secom, que ainda não se pronunciou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados