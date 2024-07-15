Novo lote do abono Pis/Pasep é pago nesta segunda (15); veja quem recebe

Ao todo, o governo liberará R$ 4,52 bilhões, dos quais R$ 3,9 bilhões para o PIS e R$ 620 milhões para o Pasep. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do Pasep. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto.

Neste mês, o pagamento continua a ser antecipado aos trabalhadores do Rio Grande do Sul nascidos de setembro a dezembro que regularizaram a situação após 15 de maio. Serão beneficiados 5.426 trabalhadores com recursos de cerca de R$ 5,67 milhões. Em maio e junho, cerca de 760 mil trabalhadores do Estado, afetado pelas enchentes do fim de abril e do mês de maio, tiveram o pagamento antecipado.

Neste ano, cerca de R$ 27 bilhões poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), o abono salarial de 2024 será pago a 24,87 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, 21,98 milhões trabalham na iniciativa privada e receberão o abono do PIS e 2,89 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao Pasep.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal; e o Pasep, pelo Banco do Brasil. Como ocorre tradicionalmente, os pagamentos serão divididos em seis lotes, baseados no mês de nascimento, no caso do PIS, e no número final de inscrição, no caso do Pasep. Os saques começam nas datas de liberação dos lotes e acabam em 27 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência.

Veja calendário de pagamento do abono do PIS em 2024

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro



a partir de 15 de fevereiro Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março



a partir de 15 de março Nascidos em março : a partir de 15 de abril



: a partir de 15 de abril Nascidos em abril: a partir de 15 de abril



a partir de 15 de abril Nascidos em maio: a partir de 15 de maio



a partir de 15 de maio Nascidos em junho: a partir de 15 de maio



a partir de 15 de maio Nascidos em julho: a partir de 17 de junho



a partir de 17 de junho Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho



a partir de 17 de junho Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho



a partir de 15 de julho Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho



a partir de 15 de julho Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

a partir de 15 de agosto Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Veja calendário de pagamento do abono Pasep em 2024

Final da inscrição 0: recebem de 15/02/2024 a 27/12/2024

recebem de 15/02/2024 a 27/12/2024 Final da inscrição 1: recebem de 15/03/2024 a 27/12/2024

recebem de 15/03/2024 a 27/12/2024 Final da inscrição 2 e 3: recebem de 15/04/2024 a 27/12/2024

recebem de 15/04/2024 a 27/12/2024 Final da inscrição 4 e 5: recebem de 15/05/2024 a 27/12/2024

recebem de 15/05/2024 a 27/12/2024 Final da inscrição 6 e 7: recebem de 17/06/2024 a 27/12/2024

recebem de 17/06/2024 a 27/12/2024 Final da inscrição 8: recebem de 15/07/2024 a 27/12/2024

recebem de 15/07/2024 a 27/12/2024 Final da inscrição 9: recebem de 15/08/2024 a 27/12/2024

Tem direito ao abono os trabalhadores que:

Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;



Estão inscritos no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;



Atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022



O empregador informou corretamente os dados do funcionário na Rais (Relatório Anual de Informações Sociais) do ano-base



O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 117,67, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, de R$ 1.412.

Pagamento

Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu nascimento.

Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, também de acordo com o calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento.

O pagamento do abono do Pasep ocorre por meio de crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é correntista do BB pode efetuar a transferência via TED para conta de sua titularidade nos terminais de autoatendimento, no portal www.bb.com.br/pasep ou no guichê de caixa das agências, mediante apresentação de documento oficial de identidade.