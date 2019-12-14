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Novo líder do PSDB diz que procurou Doria para unir bancada tucana

Após forte embate e corrida por assinaturas, o deputado Celso Sabino (PA) conseguiu se tornar líder do PSDB na Câmara na manhã desta sexta-feira (13). Sabino é apoiado por Aécio Neves (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 10:35

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 10:35

Novo líder do PSDB, Celso Sabino Crédito: Reprodução | Câmara dos Deputados
Após forte embate e corrida por assinaturas, o deputado Celso Sabino (PA) conseguiu se tornar líder do PSDB na Câmara na manhã desta sexta-feira (13). Sabino é apoiado por Aécio Neves (MG).
O rival de Sabino, Beto Pereira (MS), apoiado pelo governador João Doria, passou a ter um voto a menos nesta sexta, quando o deputado Miguel Haddad (SP) voltou a ser suplente. Com a redução da bancada, Sabino conseguiu formar maioria com uma assinatura a mais que Pereira.
Pergunta - O sr. acredita que vai manter a liderança em meio à disputa que se instalou no PSDB?
CS - Acredito que sim. Já estou buscando conversar com os deputados para que possamos, agora, unir a bancada dentro dos princípios programáticos do PSDB. Teremos pautas importantes, pauta de costumes, reforma administrativa e tributária, prisão em segunda instância.
Temos que trazer para discussão e para o debate aquilo que importa mais do que essa disputa. Foi uma disputa legítima, tivemos oportunidade de travar o bom embate, mas já deu o que tinha que dar.
O sr. está buscando unir a bancada?
CS - Já liguei para o Doria, no sentido de que devemos conversar e unir a bancada.
Ele o reconheceu como líder?
CS - Reconheceu, marcamos um encontro no dia 4 de janeiro para tratarmos de assuntos da bancada. Me desejou Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Agora é trabalhar pela unificação, é preciso olhar o futuro.
E há espaço para unificação? Foi uma disputa pesada.
CS - Todos nós somos muito amigos, ficamos próximos o ano todo. Eu não tenho nenhum tipo de problema com ninguém e acho que não vai ter problema. Entrei em contato com Carlos Sampaio, grande líder, para prestigiá-lo e chamá-lo para construirmos juntos essa liderança do PSDB. Vou precisar do apoio dele em tudo isso, para virar a página e olhar pra frente.
Temos que defender nossas bandeiras, ter presença no plenário e utilizar o que temos de mais forte que é o talento individual dos deputados da bancada. O partido deve ter presença efetiva no plenário e posicionamento firme nas pautas relevantes.

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