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Vai esquentar

Novembro pode ter temperaturas de até 47°C no Brasil, diz Climatempo

O fim de semana será quente em quase todas as regiões. No Espírito Santo, o calor aumentará ainda mais na segunda-feira (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2023 às 15:16

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 15:16

Uma onda de calor intensa deve atingir o país nos próximos dias, com máximas na casa dos 40°C, de acordo com a Climatempo. As temperaturas vão subir a partir desta quarta-feira (8), trazendo uma nova onda de calor para boa parte do país. O fenômeno terá um tempo maior de duração em comparação à setembro, podendo durar mais de cinco dias.
O ar frio das madrugadas perderá força e os dias serão mais quentes principalmente no Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso. As temperaturas no interior do Estado de São Paulo ficarão em torno de 40°C. No sábado (11), as temperaturas podem chegar a 47ºC em áreas do Mato Grosso do Sul e ficar acima de 42ºC em Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Partes na região Sul e Sudoeste também serão atingidas pela onda de calor.
O fim de semana será quente em quase todas as regiões do Brasil. O calor aumentará ainda mais na segunda-feira (13), com foco no Espírito Santo, leste de Minas Gerais e em áreas do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

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