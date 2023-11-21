Nove policiais são detidos após ação deixar dois homens mortos no Recife

A ação dos PMs no bairro I Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar de Pernambuco deteve policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) envolvidos na ação policial que deixou dois homens mortos na noite da segunda-feira (21), no Recife. A corporação não informou quando ocorreram as detenções. A reportagem apurou que nove policiais foram detidos. A ação policial aconteceu na comunidade do Detran, por volta das 19h, no bairro da Iputinga, zona oeste da capital pernambucana.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens mostram o momento em que os policiais abrem o portão de uma casa e entram na residência. Minutos depois, eles saem do imóvel com um corpo em um lençol. Os corpos retirados foram colocados na viatura da polícia. Os dois homens, de 28 e 31 anos de idade, foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiram.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou ocorrência de tráfico de entorpecentes, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de intervenção policial. "Segundo relatos, as vítimas fatais estariam em uma comunidade no bairro da Iputinga, com armas de fogo e entorpecentes, quando foram abordados pelo efetivo local. Houve troca de tiros entre as vítimas e o efetivo policial", diz nota da Polícia Civil. O caso é investigado pela corporação.

A Polícia Militar disse que houve um confronto entre os homens e os policiais. Segundo a corporação, foram apreendidos 527 gramas de maconha, 150 pedras de crack, dois revólveres calibre .38 e 12 munições com os homens que morreram. Após serem detidos, os dois policiais foram ouvidos pela Diretoria de Polícia Judiciária Militar. Após a oitiva, a PM irá definir se houve quebra dos protocolos policiais. Na noite da segunda, moradores da comunidade fizeram um protesto na BR-101, no Recife. Eles queimaram pneus e entulhos na manifestação.

Morte por policiais