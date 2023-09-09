Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovem morre ao ser atingida por tiro durante ação policial em SP
Três feridos

Jovem morre ao ser atingida por tiro durante ação policial em SP

A jovem identificada como Yasmin Isabel Alves do Carmo estava na rua no momento dos disparos. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2023 às 18:47

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 18:47

Uma jovem de 22 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, entre elas um soldado da PM, em um tiroteio na noite desta sexta-feira (8) durante uma operação policial em Santos, no litoral paulista. Uma equipe do 2ºBatalhão de Ações Especiais patrulhava o bairro de Castelo quando um suspeito em uma bicicleta disparou contra a viatura, disse Secretaria de Segurança Pública. Os PMs informaram ter localizado drogas e uma arma de fogo.
Jovem morre ao ser atingida por tiro durante ação policial em SP
Jovem morre ao ser atingida por tiro durante ação policial em SP Crédito: Montagem | Redes sociais
A jovem identificada como Yasmin Isabel Alves do Carmo estava na rua no momento dos disparos. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um soldado da PM foi atingido na região do ombro e está internado em observação. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.
O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e lesão corporal. Segundo a SSP, "todas as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil'.
Segundo o jornal local 'A Tribuna', a operação ocorreu após a execução de um policial militar aposentado, em São Vicente. O sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a rua quando foi alvo dos tiros. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Questionada se a ação tinha relação com o assassinato do policial, a SSP não respondeu.

Veja Também

Bilionário brasileiro, mulher e cachorros são achados mortos em SP

Motorista joga carro contra público em evento e mata uma pessoa em MG

Menina de 3 anos é baleada na cabeça em ação da PRF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados