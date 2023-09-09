Uma jovem de 22 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, entre elas um soldado da PM, em um tiroteio na noite desta sexta-feira (8) durante uma operação policial em Santos, no litoral paulista. Uma equipe do 2ºBatalhão de Ações Especiais patrulhava o bairro de Castelo quando um suspeito em uma bicicleta disparou contra a viatura, disse Secretaria de Segurança Pública. Os PMs informaram ter localizado drogas e uma arma de fogo.

Jovem morre ao ser atingida por tiro durante ação policial em SP Crédito: Montagem | Redes sociais

A jovem identificada como Yasmin Isabel Alves do Carmo estava na rua no momento dos disparos. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um soldado da PM foi atingido na região do ombro e está internado em observação. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e lesão corporal. Segundo a SSP, "todas as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil'.