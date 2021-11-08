Nova praga: jovem encontra percevejo asiático pela 1ª vez no Brasil

O estudante Yan Lima e Silva contou ao G1 Santos que estava tirando algumas fotos no bairro Aparecida, onde mora, quando encontrou o animal. O jovem é um fotógrafo amador e tem o costume de sair com sua câmera para fazer registros de animais invertebrados. Foi durante essa sessão de fotos que o Ethersina fullo apareceu nas lentes de Yan.
A aparição fez com que surgisse um estudo sobre o inseto, abrangendo os prejuízos que ele pode causar à fauna local e à agricultura.
INÍCIO DOS ESTUDOS
A ideia de iniciar estudos sobre a espécie veio quando o mestre em biologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Ricardo Brugnera encontrou uma publicação de Yan Lima no aplicativo iNaturalist, voltado à ciência. A partir de então, Ricardo entrou em contato com o jovem e pediu para que o mesmo coletasse um indivíduo, caso achasse novamente.
Em fevereiro, Yan se deparou mais uma vez com o inseto e conseguiu realizar a coleta. Com isso, os estudos se iniciaram.
CHEGADA DO INSETO AO BRASIL
A principal suspeita é de que o Ethersina fullo tenha chegado através de contêineres, pelo Porto de Santos (SP). Até o momento, os insetos foram localizados em praças públicas nos bairros Aparecida, Embaré, Ponta da Praia e Macuco.
ETHERSINA FULLO
Segundo Ricardo Brugnera, o percevejo é bastante encontrado no Sudeste da Ásia, e pode se alimentar de até 57 plantas diferentes. A espécie é uma praga na China e causa danos econômicos a plantações de kiwi, pêra, pêssego, maçã e romã, de acordo com estudo internacional publicado em junho de 2020.
O Brasil é um país favorável à alimentação do inseto, já que possui uma diversidade de plantas nativas e cultivadas no território nacional. Além disso, o Brasil se torna agradável ao percevejo pelo fator climático. O clima tropical contribui para a reprodução adequada, uma vez que ele não necessita hibernar, como ocorreria caso estivesse em uma região fria.
COMUNICADO ÀS AUTORIDADES
A prefeitura, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Ministério da Agricultura foram informados sobre a presença da espécie de percevejo em território brasileiro. Dessa forma, serão realizadas análises do inseto e investigações, com o objetivo de eliminar a população/foco da praga.