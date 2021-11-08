Nova praga: jovem encontra percevejo asiático pela 1ª vez no Brasil

Percevejo asiático foi encontrado em Santos (SP) Crédito: Divulgação/Yan Lima

Ethersina fullo, espécie de percevejo da Ásia, em Santos, no litoral de Um jovem estudante de biologia de 25 anos se deparou com, espécie de percevejo da Ásia, em Santos, no litoral de São Paulo , durante sessão fotográfica, em novembro de 2020. A espécie de percevejo nunca havia sido catalogada anteriormente no Brasil

Ethersina fullo apareceu nas lentes de Yan. O estudante Yan Lima e Silva contou ao G1 Santos que estava tirando algumas fotos no bairro Aparecida, onde mora, quando encontrou o animal. O jovem é um fotógrafo amador e tem o costume de sair com sua câmera para fazer registros de animais invertebrados. Foi durante essa sessão de fotos que oapareceu nas lentes de Yan.

A aparição fez com que surgisse um estudo sobre o inseto, abrangendo os prejuízos que ele pode causar à fauna local e à agricultura.

INÍCIO DOS ESTUDOS

A ideia de iniciar estudos sobre a espécie veio quando o mestre em biologia animal pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Ricardo Brugnera encontrou uma publicação de Yan Lima no aplicativo iNaturalist, voltado à ciência. A partir de então, Ricardo entrou em contato com o jovem e pediu para que o mesmo coletasse um indivíduo, caso achasse novamente.

Em fevereiro, Yan se deparou mais uma vez com o inseto e conseguiu realizar a coleta. Com isso, os estudos se iniciaram.

Estudos estão sendo realizados com o inseto encontrado no Brasil Crédito: Yan Lima/Arquivo pessoal

CHEGADA DO INSETO AO BRASIL

A principal suspeita é de que o Ethersina fullo tenha chegado através de contêineres, pelo Porto de Santos (SP). Até o momento, os insetos foram localizados em praças públicas nos bairros Aparecida, Embaré, Ponta da Praia e Macuco.

ETHERSINA FULLO

Segundo Ricardo Brugnera, o percevejo é bastante encontrado no Sudeste da Ásia, e pode se alimentar de até 57 plantas diferentes. A espécie é uma praga na China e causa danos econômicos a plantações de kiwi, pêra, pêssego, maçã e romã, de acordo com estudo internacional publicado em junho de 2020.

O Brasil é um país favorável à alimentação do inseto, já que possui uma diversidade de plantas nativas e cultivadas no território nacional. Além disso, o Brasil se torna agradável ao percevejo pelo fator climático. O clima tropical contribui para a reprodução adequada, uma vez que ele não necessita hibernar, como ocorreria caso estivesse em uma região fria.

COMUNICADO ÀS AUTORIDADES