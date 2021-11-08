CPR Verde: o benefício ambiental do novo produto rural brasileiro

Importante destacar logo de início que a CPRV não é um título de crédito que traz consigo qualidades ambientais, não se trata de emissão de dívida de uma empresa com boa imagem ambiental ou de transferência de propriedade de imóveis conservados ambientalmente.

A CPRV é um título em que o crédito é o próprio benefício ambiental, ou seja, na aquisição da CPRV, a pessoa jurídica ou física remunerará outra pessoa física ou jurídica, que lhe dará em troca o sequestro de carbono da atmosfera, a conservação de uma área de mata nativa, a recuperação de uma área degradada, a conservação de recursos hídricos ou diversos outros benefícios ecossistêmicos.