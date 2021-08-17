'Nos 20 anos da guerra no Afeganistão morreram menos afegãos do que brasileiros pela Covid-19', diz Randolfe

Durante a sessão nesta terça-feira (17), o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), fez um comparativo entre as mortes em decorrência na guerra do Afeganistão e as que ocorreram no Brasil por Covid-19.
"Ontem todos nós nos indignamos com as tristes cenas do Afeganistão, nos indignamos com a ascensão do Taleban ao poder no Afeganistão. Mas, nos 20 anos de guerra no Afeganistão, morreram menos afegãos do que brasileiros pela pandemia da Covid-19", afirmou.
"E o presidente da República, ao invés de ficar enfrentando a pandemia, resolveu tentar subestimar a dor da perda das famílias brasileiras", afirmou, em referência à fala de Bolsonaro que buscou apontar super notificação no Brasil dos mortos em decorrência da Covid-19.
A comissão ouve nesta sessão o auditor do TCU (Tribunal de Contas da União) Alexandre Figueiredo Costa Marques, que elaborou um estudo para tentar demonstrar a super notificação nas mortes por Covid. O presidente Bolsonaro usou o trabalho para comprovar a sua tese.