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CPI da Covid

'Nos 20 anos da guerra no Afeganistão morreram menos afegãos do que brasileiros pela Covid-19', diz Randolfe

Vice-presidente da CPI da Covid fez um comparativo entre as mortes em decorrência na guerra do Afeganistão e as que ocorreram no Brasil por Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2021 às 13:53

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:53

O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Durante a sessão nesta terça-feira (17), o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), fez um comparativo entre as mortes em decorrência na guerra do Afeganistão e as que ocorreram no Brasil por Covid-19.
"Ontem todos nós nos indignamos com as tristes cenas do Afeganistão, nos indignamos com a ascensão do Taleban ao poder no Afeganistão. Mas, nos 20 anos de guerra no Afeganistão, morreram menos afegãos do que brasileiros pela pandemia da Covid-19", afirmou.
"E o presidente da República, ao invés de ficar enfrentando a pandemia, resolveu tentar subestimar a dor da perda das famílias brasileiras", afirmou, em referência à fala de Bolsonaro que buscou apontar super notificação no Brasil dos mortos em decorrência da Covid-19.
A comissão ouve nesta sessão o auditor do TCU (Tribunal de Contas da União) Alexandre Figueiredo Costa Marques, que elaborou um estudo para tentar demonstrar a super notificação nas mortes por Covid. O presidente Bolsonaro usou o trabalho para comprovar a sua tese.

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