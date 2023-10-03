Nobel de Física vai para três pesquisadores por estudo com elétrons

Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier são os laureados de 2023 com o Prêmio Nobel de Física, pelas descobertas de pulsos de luz que podem medir processos rápidos de movimento de elétrons ou mudança de energia. Os três vencedores foram anunciados nesta terça-feira (3) em Estocolmo, na Suécia.
A Real Academia Sueca de Ciências atribuiu o prêmio “pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz em atossegundos para o estudo da dinâmica de elétrons na matéria”. Para a academia, as pesquisas dos três "deram à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e moléculas".
O norte-americano Pierre Agostini, o húngaro Ferenc Krausz e a francesa Anne L'Huillier demonstraram que há como "criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia".
“Agora podemos abrir a porta para o mundo dos elétrons. A física do atosegundo nos dá a oportunidade de compreender os mecanismos que governados por elétrons. O próximo passo será utilizá-los”, disse Eva Olsson, presidente do Comitê do Nobel de Física.
Como a academia explica em comunicado, existem aplicações potenciais em muitas áreas diferentes para essas descobertas. Na eletrônica, por exemplo, é importante compreender e controlar como os elétrons se comportam em determinado material.
"Os pulsos de atossegundo também podem ser usados para identificar diferentes moléculas, como em diagnósticos médicos".
O prêmio
A temporada de 2023 dos prêmios Nobel começou na segunda-feira (2) com o anúncio do prêmio na área da Medicina e vai até dia 9 de outubro, quando será conhecido o de Economia. Ao longo da semana serão ainda anunciados os vencedores dos galardões de Química na quarta-feira (4), de Literatura na quinta-feira (5) e da Paz na sexta-feira (6). O anúncio da distinção na área das Ciências Econômicas está agendado para a próxima segunda-feira (9).
Todas as categorias serão anunciadas em Estocolmo, exceto o Nobel da Paz que, como habitualmente, será atribuído pelo Comitê Nobel Norueguês e terá como cenário o Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.
Os vencedores da edição deste ano dos prêmios Nobel vão receber um milhão de coroas suecas extra, elevando o valor total recebido pelos premiados para 11 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 970 mil).