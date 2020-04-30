'Ninguém será bem-sucedido se não perceber que vida de pessoas está acima', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a pregar o consenso entre parlamentares governistas e da oposição no enfrentamento à crise. Sem citar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ele negou qualquer embate com o Congresso. "Ninguém vai ser bem-sucedido se não perceber que a vida de brasileiros está acima de diferenças. Nunca me afastei ou ofendi qualquer membro do Congresso durante essa pandemia. Do meu lado, nunca ofendi ou cortei relações com ninguém", afirmou, em audiência pública da Comissão Mista do Congresso que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus.