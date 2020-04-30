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Cenário Político

'Ninguém será bem-sucedido se não perceber que vida de pessoas está acima', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes,  negou, sem citar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),  qualquer embate com o Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 14:57

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 14:57

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do lançamento da nova linha de crédito imobiliário com taxa fixa da Caixa Econômica Federal
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do lançamento da nova linha de crédito imobiliário com taxa fixa da Caixa Econômica Federal Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a pregar o consenso entre parlamentares governistas e da oposição no enfrentamento à crise. Sem citar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ele negou qualquer embate com o Congresso. "Ninguém vai ser bem-sucedido se não perceber que a vida de brasileiros está acima de diferenças. Nunca me afastei ou ofendi qualquer membro do Congresso durante essa pandemia. Do meu lado, nunca ofendi ou cortei relações com ninguém", afirmou, em audiência pública da Comissão Mista do Congresso que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus.
Guedes elogiou a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e disse que "precisa pedir ajuda" quando medidas prejudiciais à economia caminham no parlamento. Após a aprovação pela Câmara de um socorro a Estados e municípios maior do que o considerado adequado pela equipe econômica, Guedes passou a negociar com Alcolumbre mudanças no texto pelo Senado.
Questionado pelas parlamentares sobre mudanças na Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) que beneficiariam os bancos, Guedes negou ter conhecimento de medidas nessa direção. "Não sabia de redução da CSLL, se isso for verdade é um absurdo. Vou sair daqui e perguntar para a Receita Federal", respondeu.

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