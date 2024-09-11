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Não foi desta vez

Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 50 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.772 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 set 2024 às 08:49

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 08:49

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Não houve vencedor no sorteio da Mega Sena  Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.772 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 01-12-33-41-53-56. O valor estimado para o próximo sorteio, na quinta-feira (12), é de R$ 50 milhões. A quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 64.804,31. Outras 4.052 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 1.165,21 cada.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

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