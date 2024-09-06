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Sorte

Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

As seis dezenas do concurso 2.771 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 set 2024 às 13:36

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 13:36

Bilhete de loteria: mega-sena
Mega Sena promete pagar R$ 33 milhões no próximo sorteio Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa
As seis dezenas do concurso 2.771 vão passar por sorteio a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no  Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 33 milhões. 
Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 188 mil de rendimento no primeiro mês.  As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Lotofácil da Independência

Com prêmio estimado de R$ 200 milhões, o maior oferecido na história da Lotofácil, o sorteio do concurso especial 3.190 será realizado na próxima segunda-feira (9), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte.
As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, ou no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários iOS e Android.  Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3. 

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