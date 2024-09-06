Mega-Sena sorteia nesta sexta-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

Mega Sena promete pagar R$ 33 milhões no próximo sorteio Crédito: Rodrigo de Oliveira/Caixa

As seis dezenas do concurso 2.771 vão passar por sorteio a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte e serão transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 33 milhões.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 188 mil de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Lotofácil da Independência

Com prêmio estimado de R$ 200 milhões, o maior oferecido na história da Lotofácil, o sorteio do concurso especial 3.190 será realizado na próxima segunda-feira (9), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte.