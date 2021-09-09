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Novo sorteio

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 45 milhões

O próximo sorteio será no sábado (11). As apostas para o concurso 2.408 podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 set 2021 às 09:20
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 31 milhões
Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 45 milhões após nenhuma aposta acertar as seis dezenas Crédito: Reprodução
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.407 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quinta-feira (8) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (11), é de R$ 45 milhões. As dezenas sorteadas foram: 13 - 17 - 31 - 43 - 54 - 55.
A quina registrou 45  apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 62.896,47. A quadra teve 4.411 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 916,65.
As apostas para o concurso 2.408 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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