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Investigação

Neucimar diz que PF encontrou computador do STF com preso por invasão

Além do computador, parlamentar afirmou que um bloco de notas da Corte foi encontrado com um dos presos após os atos antidemocráticos do último domingo (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jan 2023 às 14:25

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 14:25

Deputado federal Neucimar Fraga
Deputado federal Neucimar Fraga (PP-ES) disse que PF encontrou notebook do STF com um dos presos após os atos antidemocráticos de domingo (8) Crédito: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados
O deputado federal Neucimar Fraga (PP-ES), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse nesta terça-feira (10) que a Polícia Federal encontrou um notebook do STF (Supremo Tribunal Federal) e um bloco de notas da Corte com um dos presos após as invasões aos prédios do Planalto, Congresso e Supremo.
A informação foi dada na porta da Academia Nacional de Polícia, onde centenas de presos estão fazendo uma triagem para investigação da Polícia Federal por terem supostamente participado do ato de destruição.
Ele relatou ter sido recebido na manhã de hoje por um agente da PF identificado como "delegado Carvalho", que seria o responsável do órgão pelo local. Fraga afirmou ter recebido a informação de que não houve mortes no local.
"Nossa conversa foi aqui na sede onde viemos buscar informações preliminares. Cerca de 200 pessoas foram atendidas pela equipe médica, realmente algumas foram encaminhadas para um hospital fora daqui, mas eles não têm registro de nenhum óbito ocorrido nem aqui dentro, nem das pessoas encaminhadas para tratamento médico fora"
Neucimar Fraga - Deputado federal (PP-ES)
Neucimar Fraga disse que recebeu as seguintes informações nesta reunião:
  • 600 detidos foram liberados
  • 204 conduzidos ao presídio
Ele afirmou que, às 15h, está marcada uma vistoria do local onde as pessoas estão presas junto de outro parlamentares bolsonaristas, como a deputada federal Bia Kicis (PL), Aline Sleutjes (PROS) e Marcelo Alvaro Antônio (PL), que é ex-ministro do Turismo de Bolsonaro.

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