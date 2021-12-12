Nenhum apostador acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 6,5 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.437 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (11), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram 01 – 19 – 41 – 46 – 48 – 55. O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.438), que ocorrerá na quarta-feira (15), está estimado em R$ 6,5 milhões.
A quina teve 16 ganhadores, com prêmio individual de R$ 101.047,85. Acertaram quatro números 1.416 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.631,11.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Um jogo simples, de seis números, custa R$ 4,50.
De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).