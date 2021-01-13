"Não tem candidato de oposição ao Bolsonaro", afirma senador Rogério Carvalho

A pergunta que não quer calar: 'Se fosse do MDB, seria menos próximo ou mais próximo?' O Rodrigo, pelo menos na conversa com a gente, se mostrou com muita qualidade individual. É uma pessoa com formação extraordinária, sereno, com capacidade de representar o Senado à altura. É óbvio que ele defende uma agenda liberal. Não temos condição de escolher um candidato de oposição ao Bolsonaro porque não tem. Estamos falando de eleição no Senado, e não do Brasil. Votamos várias pautas com a base do governo porque eram iniciativa dos próprios parlamentares. O interesse maior é diminuir o sofrimento das pessoas, ainda que com prejuízo político para o PT.