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Disputa

"Ambos os candidatos votaram com o governo", diz Mourão sobre eleição na Câmara

O Planalto apoia a eleição do líder do Centrão, Arthur Lira, que rivaliza com Baleia Rossi, candidato do grupo do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 12:45

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 12:45

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, destacou que os principais candidatos na Câmara Crédito: Carolina Antunes/PR
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (11), que o governo precisa "trabalhar forte" neste ano para avançar com as pautas no Congresso, além de manter uma "boa conexão" com os parlamentares eleitos para as mesas do Congresso em fevereiro. Na Câmara, o vice-presidente destacou que os principais candidatos, Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL), votaram alinhados com o governo na maioria dos casos.
"Eu acho que, em qualquer hipótese (de eleição), o governo tem que ter uma boa conexão, ligação com Câmara e com o Senado no sentido da gente conseguir aprovar aí aquilo que é necessário para o país poder avançar", afirmou para jornalista nesta manhã. Ele citou que o governo ainda precisa avançar na agenda de reformas e de propostas de emenda à constituição (PEC) que estão paradas, como a Emergencial.
"Nós temos não só aquelas PECs que estão ali desde o começo do ano passado, mas a questão das reformas. Então, nós precisamos trabalhar forte este ano", ressaltou. Na Câmara, Mourão comentou que a disputa será "apertada" e sugeriu aguardar o desfecho.

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O Planalto apoia a eleição do líder do Centrão, Arthur Lira, que rivaliza com Baleia Rossi, candidato do grupo do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "Na minha visão, os dois que estão candidatos ali, se você for analisar, mais de 90% dos casos votaram com o governo, os dois", disse.
Mourão retornou hoje ao expediente normal de trabalho após um período de isolamento depois de testar positivo para a covid-19 no dia 27 de dezembro. Além da aprovação de pautas do governo que estão pendentes no Congresso, Mourão também afirmou que espera um trabalho "mais efetivo" do Conselho Nacional da Amazônia, presidido por ele.
A atuação do colegiado esteve em evidência ao longo de boa parte do ano passado, após os registros recordes de desmatamento e queimadas na região amazônica, em especial no final de 2020. "Espero que a gente consiga ser mais efetivo no nosso trabalho", declarou Mourão.

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