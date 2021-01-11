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Em entrevista

"Presidente da Câmara deve cumprir a Constituição", afirma Temer

Segundo o ex-presidente, esta espécie de enquadramento da disputa entre um candidato de situação e outro de oposição "aflige" os cidadãos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2021 às 12:02

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 12:02

Michel Temer, ex-presidente da República
O ex-presidente da República, Michel Temer, participou de entrevista à rádio Bandeirantes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-presidente Michel Temer (MDB), três vezes presidente da Câmara dos Deputados, disse defender o diálogo entre os Poderes e criticou a formatação da disputa para as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado entre um candidato pró-governo e outro não. "O presidente da Câmara não pode ser de situação ou de oposição. Ele tem que cumprir os deveres que a Constituição dá aos deputados", disse Temer em entrevista à rádio Bandeirantes.
Segundo o ex-presidente, esta espécie de enquadramento da disputa entre um candidato de situação e outro de oposição "aflige" os cidadãos. Temer defendeu que a discussão seja feita "da porta para dentro do Congresso". "Diferentemente do que se alardeia muito hoje - de que, se um (candidato) for eleito, será inteiramente a favor do governo e o outro, se eleito, vai ser contra -, isso não pode acontecer", avaliou.
O ex-presidente disse também ver como um "fenômeno democrático" o apoio do PT ao candidato do MDB à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (SP). O apoio foi alvo de discussão dentro do Partido dos Trabalhadores por conta do apoio de Rossi ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

VACINAÇÃO

Temer disse também estar percebendo "uma certa mudança de atitude" sobre a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Segundo o ex-presidente, há a sensação de que é impossível continuar "naquilo que vinha no ano passado" e a recusa de parte da população em receber a vacina deve arrefecer nos próximos dias.

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